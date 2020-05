Sobe para 48 o número de casos de dengue no município de Itapeva

Dados foram contabilizados de janeiro a 5 de abril deste ano

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, explica que houve um aumento significativo dos casos de dengue no município de Itapeva, sendo que foram contabilizados de janeiro a 5 de abril deste ano, 48 casos, sendo 18 na zona urbana e 30 na zona rural.

O local mais atingido está sendo no Bairro Amarela Velha, que conta atualmente com 29 casos confirmados na zona rural. Já na zona urbana, o Jardim Virgínia é o bairro que atinge o maior número de casos, sendo 8 que receberam confirmação. Porém, também há casos nos bairros mais próximos.

Na zona urbana, os bairros que possuem casos são os seguintes: Jardim Imperador (1), Vila Dom Bosco (1), Itapeva F (3), Jardim Santa Rosa (1), Vila Nova (1), Vila Isabel (1), Jardim Guanabara (2) e na zona rural; Agrovila (1).

Visando o combate aos focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue nas residências e estabelecimentos comerciais, a equipe da Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses prossegue nas ações de bloqueio e prevenção contra a doença, solicitando sempre a participação da população, com o intuito de vistoriar e eliminar os criadouros do seu próprio imóvel. É de suma importância que a comunidade se conscientize que a dengue pode levar à morte.