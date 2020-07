Sobe para 119 o número de itapevenses positivos para Covid-19

Boletim nº 111 – quarta-feira – dia 15 de julho

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde informa que desde o início da pandemia, Itapeva notificou 1.240 casos suspeitos do novo Coronavírus. Nesta quarta-feira, dia 15 de julho, o município tem 291 casos em acompanhamento, entre suspeitos e confirmados de Covid-19.

Ao todo, 119 pacientes testaram positivo. Destes, 84 já estão curados, 31 estão sendo monitorados em domicílio e 4 foram a óbito.

Dos notificados, já tiveram 29 altas clínicas por melhora dos sintomas e ainda estão sendo convocados para exames; e 820 tiveram exames negativos, totalizando 849 munícipes liberados. 258 suspeitos seguem sendo acompanhados em domicílio e realizarão exames no período oportuno. Dos óbitos registrados como suspeitos, os 11 foram descartados por exames negativos. 2 internados suspeitos estão no hospital aguardando resultado de exames. Há um óbito suspeito também aguardando resultado de exame.

De acordo com os dados epidemiológicos da Covid-19 de Itapeva, apurados até o dia 10 de julho, dos pacientes que testaram positivo, 53% são homens e 47% são mulheres.

Já em relação às idades, foram constatados que 8% (0 a 14 anos), 14% (15 a 29 anos), 45% (30 a 44 anos), 22% (45 a 50 anos), 10% (60 a 74 anos) e 3% (75 anos e mais).

Destes, 57% não trabalham, 10% trabalham em outro município, 20% trabalham no Centro, 6% são motoristas intermunicipais e 9% trabalham em outros bairros.

Entre os bairros residenciais que os pacientes positivos residem, são 14 casos na Vila Aparecida, 9 no Jardim Virgínia, 6 no São Camilo, 5 (Centro, São Miguel e Mato Dentro), 4 (Jardim Europa, Jardim Ferrari, Bairro de Cima), 3 (Engenho Velho, Vila Nova, Vila Santana, Itapeva V, Jardim Dona Mirian, Jardim Beija Flor, CDHU), 2 (Cimentolândia, Lagoa Grande, Vila São José, São Benedito) e 1 (Itapeva II, Bela Vista, Invernada, Faxinal de Cima, Itapeva E, Mont Blanc, Nossa Senhora de Fátima, Jardim Nova Itapeva, Itapeva F, Caputera, Alto da Brancal, Jardim Maringá, CECAP, Vila Ophelia, Jardim Paulista e Jardim Brasil).

Dos 102 casos positivos, 38% viajaram para outros municípios e 62% não viajaram para outras cidades, sendo possível afirmar que estes foram contaminados em Itapeva.

Quanto às características dos pacientes, 32% que contraíram a Covid-19 são do grupo de risco, enquanto 68% não possuem comorbidades. Lembrando que fazem parte do grupo de risco, os idosos, gestantes, diabéticos, cardiopatas, nefropatas, além de obesos.

A Secretaria de Saúde também alerta a população, que não está realizando ligações para pacientes, solicitando dados pessoais, como RG e CPF, pois trata-se de um golpe aplicado no município. A Secretaria também reforça o uso obrigatório de máscaras em todos os espaços públicos, ruas e comércios, sendo que o não cumprimento pode resultar em multas.

O boletim epidemiológico é atualizado diariamente, de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica.