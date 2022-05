O número de itapevenses notificados e positivados para a DENGUE tem aumentado no município.

No último dia 04, eram 561 notificados e um total de 61 cidadãos positivos; hoje (18), são 878 notificados e 142 positivos para a dengue.

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde e do setor de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, pede a atenção da população para a eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Os Agentes de Controle de Vetores, da Prefeitura, estão fazendo a nebulização dos bairros com maior índice de transmissão.

Elimine qualquer objeto que possa acumular água. Objetos que não podem ser eliminados devem ser limpos e bem vedados com tampa e tela de proteção.