O skatista Max Rodrigues, 24 anos, teve um 2021 com muitas conquistas, sendo até capa da 69ª Edição da Deccs Magazine, atualmente a 2ª maior revista de skate no Brasil. O itapevense conquistou o 19º Lugar no Ranking Paulista de Skate, dentre os 120 melhores atletas do Estado e o 15º Lugar nas qualificatórias para o Campeonato Brasileiro, dentre os 100 melhores do Brasil. Em entrevista ao Ita News, Max contou sua trajetória e como chegou a um patamar significativo. Confira:

“Eu nasci e cresci em Itapeva, comecei minha caminhada no skate aos 16 anos, conforme o anos passaram eu consegui me destacar e meu nome começou a crescer“, disse. Segundo Max, foi no Circuito Paranaense em 2015 que conseguiu suaprimeira classificação entre os 30 melhores. “Isso me animou ainda mais na época, mas infelizmente um tempo depois eu me lesionei em uma tour com uma marca que eu tinha patrocínio. Acabei tendo que ficar alguns meses sem andar, pois eu tinha rompido o LCA (ligamento cruzado anterior) do joelho e então eu não podia praticar mais esportes,nem nada que fizesse meu joelho mexer muito. Minha mãe depois de um tempo me ajudou e me motivou a correr atrás da cirurgia pelo público e apósalguns meses indo para São Paulo todo final de semana, eu consegui. Depois foram 6 meses de fisioterapia intensiva e academia para voltar 100%. Nessa época eu me mudei para Sorocaba devido ao atendimento fisioterapêutico e eu também queria aumentar minhas oportunidades“, lembrou.

Max chegou em Sorocaba no final de 2017, onde conseguiu se estabelecer, conquistou patrocinadores e uma bolsa de 100% na faculdade. “2020 e 2021 foram muito bons, apesar da situação horrível que ainda estamos passando, eu consegui participar e me destacar em grandes eventos aqui no Brasil, Amazing Am foi um deles, 200 melhores atletas do Brasil estavam lá, Felipe Nunes, Giovanni Vianna, Gabriel Fortunato, dentre outros grandes nomes e eu pude participar ao lado deles e aquilo foi uma grande conquista para mim. Acabei ficando entre os 40 no ranking final naquele dia, logo depois eu corri o Sampa Skate, que é um campeonato muito renomado em SP, acabei ficando entre os 11 no ranking final naquele ano”, explicou.

Infelizmente, o atleta se lesionou novamente interrompeu os sonhos por mais um tempo. “Foi LCAde novo, só que dessa vez eu tive que fazer pelo particular, graças a Deus eu tive condições para poder fazer com as melhores condições possíveis e pouco tempo após a lesão. Então depois da recuperação e quando tive minha alta médica para retornar ao esporte, recebi um convite para fazer uma entrevista para a Revista Deccs Magazine, atualmente uma das maiores no mercado do skate, o que me animou muito, poder ter um espaço numa revista e contar um pouco do seu lado e das correrias que a gente passa. Alguns meses depois teve a classificatória para o Campeonato Brasileiro de Skate, foi um evento muito massa, eu passei pra semifinal, mas infelizmente sai logo depois, acabei ficando entre os 15 de 110 atletas. Então começou o Campeonato Paulista de Skate, que consiste em 4 etapas durante o ano e que formam o ranking Paulista no fim do ano. Graças a Deus eu fiquei entre em 19º Lugar, entre mais de 100 atletas e isso pra mim foi incrível, sei que eu posso ir melhor, mas foi um bom ano levando em consideração tudo. No fim do ano, o pessoal da Deccs Magazine entrou em contato comigo e me chamaram pra ser capa da 69ª edição da revista, não tenho palavras até hoje sobre a sensação disso. Estou bem animado com 2022, acredito que será um ano ainda melhor“, completou.

Max deixa uma mensagem para a garotada que está iniciando com o skate, ou em qualquer outra carreira: “Minha mensagem para o pessoal da cidade que anda de skate ou que está começando é:não tenham medo. Se dediquem, trabalhem duro, mantenham o foco e sejam pacientes. Assim como Chadwick Boseman disse uma vez: “Se você tiver coragem e força para ir pelo caminho mais difícil, onde vai ter mais derrotas do que vitórias, se você se manter firme, você irá conseguir tudo que almeja e será recompensado”, finalizou.

Para conhecer mais sobre o Max, acesse sua página no Instagram: @maxrodrigurs