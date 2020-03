Situação continua difícil no Litoral

*ATUALIZAÇÃO NOTA À IMPRENSA – 21h – Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros*

A Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros informam que as fortes chuvas que incidiram sobre a região da Baixada Santista nesta madrugada provocaram, até o momento, 18 óbitos e 30 desaparecidos, nos seguintes municípios: Guarujá (15 óbitos e 22 desaparecidos), Santos (2 óbitos e 6 desaparecidos) e São Vicente (1 óbito e 2 desaparecidos). O número de desabrigados é 156 no Guarujá e 7 em São Vicente; já os desalojados computados são 11, em São Vicente.

Já foram disponibilizadas 12,5 toneladas de materiais de ajuda humanitária (colchões, cobertores, cestas básicas, água sanitária e água potável) aos municípios afetados. Tais materiais permanecerão armazenados no depósito do Fundo Social de Santos e serão distribuídos mediante solicitação das defesas civis municipais.

O Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Walter Nyakas Junior, permanece na região, em reuniões com o Gabinete de Crise, avaliando as necessidades e a atuação das equipes de salvamento.

Dados do Núcleo de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil do Estado indicam que, até as 4h da manhã dessa terça (3), o acumulado nas últimas 12 horas de chuvas no Guarujá foi de 282 mm, em Santos de 218 mm, em Praia Grande 170 mm, São Vicente 169 mm, Mongaguá 160 mm, Cubatão 132 mm e tanto Itanhaém como Bertioga o acumulado foi de 110 mm.

Ao longo da quarta-feira (4), mesmo a frente fria já estando bem afastada do Estado de São Paulo, um sistema de baixa pressão no oceano lançará umidade em direção ao continente que, somada com a umidade da Amazônia, provocará chuva fraca até moderada em pontos isolados da Baixada Santista. Essa precipitação será em forma de pancadas com momentos mais persistentes, que elevarão ainda mais os acumulados de chuva na região. Por conta do solo já estar completamente encharcado, o risco de transtornos continua elevado.

*Defesa Civil do Estado de São Paulo*

