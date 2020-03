Sinticom realizou dia especial voltado às mulheres

O Sinticom- Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Itapeva realizou na sexta-feira (06), um dia especial voltado as mulheres.

Para comemorar o Dia Internacional das Mulheres o Sinticom disponibilizou a todas as mulheres que compareceram no sindicato diversas atividades, entre elas massagem realizada por assistidos da Luz da Visão, maquiagem com o pessoal da Mary Kay, trabalho com esteticistas e ainda a distribuição de diversos prêmios.