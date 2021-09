Sinticom inicia uma parceria com o INSS Digital

Na manhã de segunda-feira (27), no Edifício Norival Romeda (SINTICOM), localizado a Avenida Dona Paulina de Morais, nº 177 – Vila Ophelia – Itapeva (SP), o Presidente do Sinticom Marcelo Barbosa e o vice-Presidente Norival Romeda, inauguraram a parceria INSS DIGITAL, uma nova plataforma para mais agilidade nos processos de concessão de aposentadorias, onde os segurados passarão a ter acesso as suas informações previdenciárias sem precisar recorrer a uma agencia física, podendo analisar extratos, Cnis, carta de concessão e outros benefícios do INSS de uma forma mais rápida e segura.

Venha até nossa sede conhecer essa nova plataforma digital onde será nosso prazer em ajudar e recebê-lo.

É o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONTRUÇÃO, DO MOBILIARIO, CIMENTO, CAL, GESSO E MONTAGEM INDUSTRIAL DE ITAPEVA E REGIÃO fazendo seu papel junto ao trabalhador, a cidade e região.

Venha conhecer nossa estrutura, para mais informações entre em contato pelos telefones (15) 99736-9545/99827-4012 – 3522-1710. @itapevasinticom