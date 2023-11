O perigo dos buracos nas ruas é re e quando o Poder Público não age, a população acaba por tomar medidas que visam a chamar a atenção para o problema.

Uma dessas medidas pode ser vista no cruzamento das ruas Pilar e Paraíso, na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Itapeva. Pelo local a população acabou colocando folhas de coqueiro com papelão para sinalizar o perigo.

No local, há um buraco grande que se não houver atenção de quem passa pelo local pode acontecer um acidente grave e devido a isso a ação dos moradores para evitar algo pior.