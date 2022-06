Nos últimos dias, é evidente o aumento na procura de atendimento médico nas unidades da saúde de Itapeva, no entanto, esse cenário está causando preocupação aos profissionais da área.

A situação é tão grave que hoje um cenário que ocorreu somente no pior momento da pandemia voltou a se repetir. UPA e Santa Casa com lotação máxima e ambulâncias com pacientes aguardando liberação de leitos.

De acordo com o levantamento de nossa equipe, nesta segunda-feira (13), alguns pacientes permaneceram por mais de uma hora dentro de ambulâncias aguardando a liberação de leitos. De acordo com os gestores da saúde, até mesmo no Pronto Socorro estão internados pacientes devido a demanda que aumentou demais.

Ainda segundo o que levantamos, há sim um aumento dos casos da Covid-19, de menor gravidade, mas crescente, porém há outros casos clínicos que também estão sendo atendidos pela Santa Casa e UPA que poderiam ser atendidos nos Postos de Saúde.

Por outro lado, a população questiona que ao se dirigir a um Posto de Saúde as consultas são agendadas para 15 ou 20 dias, daí a necessidade de procurar atendimento nas unidades de urgência e emergência.

Diante deste quadro, há uma cobrança da população para que o Poder Público procure uma forma para desafogar a demanda que está crescendo diariamente fazendo com que o município reviva a tensão do momento mais crítico da pandemia.