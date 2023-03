Entre os compromissos oficiais da deputada federal Simone Marquetto (MDB-SP), em Brasília, nesta terça-feira, dia 21, a parlamentar participou do encontro com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo na sede oficial da FPE.

A reunião contou com a presença do Secretário da Reforma Tributária do Governo Federal, Bernard Appy. “Estamos empenhados por essa pauta tão importante para o Brasil. Que além de garantir nosso crescimento econômico, promove uma melhor distribuição dos investimentos para que sejam atendidas as demandas dos municípios”, destacou a deputada federal Simone Marquetto.



Com os parlamentares, participaram da audiência 10 entidades representativas do Setor de Serviços. Entre elas: Associação Brasileira de Shoppings Centers, Sindicato Patronal de Habitação (Secovi) e Associação Paulista de Medicina.

“Hoje é uma data muito especial para este trabalho. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o PLP 178/21, que instituiu a Nota Fiscal Brasil Eletrônica. A discussão dessa pauta mostra que realmente o Brasil está trabalhando pela aprovação da Reforma Tributária”, concluiu Simone Marquetto.