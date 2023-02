“Santo dia! Hoje, quero agradecer 100 mil vezes a confiança de cada um cada de vocês. Chegou o grande dia da posse como representante do Estado de São Paulo”, disse a deputada federal Simone Marquetto, pouco antes de entrar para a solenidade de posse, na manhã desta quarta-feira, dia 1º de fevereiro.

A cerimônia de posse dos 513 deputados federais foi presidida pelo presidente, deputado federal, Artur Lira, no Plenário “Ulisses Guimarães”, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Após a cerimônia de posse, Simone Marquetto recepcionou em seu gabinete que a partir desta quarta, está de portas abertas, a família e amigos. Ao lado do marido, Welligton Ribeiro, Simone também recebeu o carinho dos pais, Izair e Américo, além dos filhos e parentes. “Como sempre, tenho o apoio da minha família que, entende do meu trabalho e me incentiva a fazer cada vez mais para as cidades, que depositaram o voto de confiança para a legislatura parlamentar”.

A ex-prefeita de Itapetininga Simone Marquetto disputou pela primeira vez uma vaga na Câmara dos Deputados. Simone, que também presidiu a Região Metropolitana de Sorocaba, recebeu votação expressiva em 345 municípios, eleita Deputada Federal com 97.730 votos.

“Só reforçou meu compromisso em fazer uma política pautada em resultados, transparência, diálogo e muito trabalho”, concluiu a deputada federal, única mulher eleita por São Paulo no seu partido MDB.

Neste primeiro dia como deputada federal, Simone Marquetto recebeu dezenas de autoridades no gabinete em Brasília e participou de reuniões e da eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, para o biênio 2023/2024.