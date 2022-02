Foi anunciado na sexta-feira (18), o novo vereador de Itapeva: Silvio Rezende.

Silvio ocupa a cadeira deixada por Júlio Ataíde, que assumiu o cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais da gestão Mário Tassinari.

O agora vereador Silvio foi candidato pelo PP nas eleições de 2020 e com 765 votos ficou com a vaga de suplente. Ao ser anunciado como novo vereador, ele se comprometeu a lutar pelas demandas que muitos cidadãos já fizeram ao mesmo assim que seu nome foi anunciado como novo componente do Poder Legislativo de Itapeva.