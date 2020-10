Sicoob Aliança inaugura oficialmente sua sede em Itapeva

A cooperativa tem como propósito “Humanizar as relações financeiras”.

Em março deste ano, a Sicoob Aliança instalou uma nova sede em Itapeva, sendo sua 27ª agência de negócios. Porém, devido a pandemia, não pôde ter uma inauguração oficial, a qual foi realizada na manhã desta quinta-feira, dia 22 de outubro, por meio de live. A cooperativa, que iniciou os trabalhos há pouco mais de 16 anos, atualmente conta com 33 agência nos Estados do Paraná e São Paulo. Somente em Itapeva, nestes oito meses de instalação, a Sicoob Aliança já possui mais de 130 associados.

A unidade de Itapeva tem um formato diferenciado de outras agências tradicionais por não ter caixa eletrônico, mas de acordo com o presidente da Sicoob Aliança, Osnei Santos, essa opção proporciona ao associado condições benéficas em relação às tarifas e taxas, por exemplo. “O modelo de agência instalado em Itapeva segue o mesmo atendimento personalizado com a equipe de gerência, porém, por não precisar de caixas e afins, gera um baixo-custo, o que nos possibilita oferecer serviços também com custos reduzidos. Nós já temos 25 cooperativas neste formato e têm dado muito certo”, explanou. Esta unidade tem o modelo digital de um escritório de negócios e tem o horário de atendimento das 9h às 17h.

Ainda segundo o presidente, mesmo com a pandemia, as cooperativas apresentaram um crescimento de 35%. “A unidade de Itapeva faz parte deste avanço, todos os nossos associados são sócios da Sicoob Aliança, por isso prezamos tanto pelo bom atendimento e relacionamento. Nós trabalhamos com livre admissão, ou seja, qualquer pessoa pode se associar à cooperativa”, explicou.

A Sicoob Aliança nasceu em Apucarana, no Paraná, onde fica sua matriz, após a Diretoria da ACIA – Associação Comercial e Empresarial de Apucarana, pensar em diminuir a dependência dos empresários do sistema financeeiro, criando então uma cooperativa de crédito para seus associados. Atualmente, a Sicoob Aliança possui ativos de mais de R$ 400 milhões e patromônio de mais de R$ 60 milhões, caminhando a passos seguros rumo ao projeto de superar a marca de R$ 1 bilhão nos próximos três anos.

O vice-presidente da Sicoob Aliança, Márcio Fabian Iwankiw, esteve presente na inauguração oficial da agência e agradeceu a maneira acolhedora que a cooperativa foi recepcionada pela população itapevense. “Para nós é motivo de muito orgulho já termos mais de 130 associados em Itapeva, cidade que nos recebeu de braços abertos. Nós vemos muito potencial nesta região e a inauguração desta sede representa um importante capítulo na história da Sicoob Aliança. Temos que somente agradecer”, disse.

Também estiveram presentes na solenidade, a gerente da cooperativa de Itapeva, Mariana Miranda, o gerente de mercado da Sicoob Aliança, Antonio Marco, o secretário de Obras de Itapeva Diego Oliveira Carvalho, o presidente da Associação Comercial Izael Prateano e seu diretor Ernesto Bonilha, além do padre Aparecido de Lima Rubim e do pastor Welinton Gois, os quais conduziram orações.

A Sicoob Aliança de Itapeva está localizada à Rua Martinho Carneiro, nº 64, no Centro.