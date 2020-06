Setores considerados essenciais podem funcionar com restrições, segundo o Plano SP

Com o anúncio de que o comércio considerado não-essencial seria novamente fechado devido à região ter voltado para a fase vermelha do Plano SP, algumas dúvidas foram geradas referentes ao que pode ou não abrir a partir desta segunda-feira, dia 29.

De acordo com o Governo do Estado de São Paulo, os comércios listados abaixo podem abrir, respeitando as medidas de prevenção e combate ao Coronavírus. Os demais serviços podem trabalhar na modalidade delivery.

Setores autorizados a funcionar durante a quarentena:

– Saúde: hospitais, clínicas, farmácias, clínicas odontológicas, lavanderias e estabelecimentos de saúde animal;

– Alimentação: supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas de suplemento, feiras livres. É vedado o consumo no local;

– Bares, lanchonetes e restaurantes: permitido serviços de entrega (delivery) e que permitem a compra sem sair do carro (drive thru). Válido também para estabelecimentos em postos de combustíveis;

– Abastecimento: cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e lojas de materiais de construção;

– Logística: estabelecimentos e empresas de locação de veículos, oficinas de veículos automotores, transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos;

– Serviços gerais: lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção e zeladoria, serviços bancários (incluindo lotéricas), serviços de call center, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e bancas de jornais;

– Segurança: serviços de segurança pública e privada;

– Comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

– Construção civil, agronegócios e indústria: sem restrições.