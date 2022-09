Dando continuidade a programação do Setembro Verde, mês de maior visibilidade da luta e inclusão da pessoa com deficiência, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMPD em parceria com a Prefeitura Municipal realizou na noite de terça feira (27) o evento “Setembro Verde: Conhecer para Incluir, Um Encontro de Diferentes Saberes sobre a Pessoa com Deficiência”, com a presença das palestrantes Dra. Karen Camargo Médica Neuropediatra, Dra. Luciana Brandão Médica Psiquiatra, ambas profissionais da rede municipal de saúde e Dra. Adriana de Paula Advogada do município de Itapetininga.

O evento contou com a presença do Secretário Municipal de Relações Institucionais Luiz Fernando Tassinari, Secretária Municipal de Saúde Maria Christina Ribeiro Fonseca, Secretária Municipal de Educação Eunice Rodrigues Antunes, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Lucinha Schreiner, a primeira-dama Dra. Eliana Tassinari e o Vereador Célio Engue.

No público, estavam presentes familiares de pessoas com deficiência e representantes dos serviços da rede. A proposta foi trazer o reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência, maior conhecimento sobre conceitos atuais e o acesso aos serviços da rede.

Os envolvidos no evento reforçam a necessidade de sensibilização e engajamento de toda sociedade civil, o fortalecimento das famílias e a disponibilização dos profissionais atuantes nos serviços de atendimento a este público, incluindo de maneira integral as necessidades da pessoa com deficiência.