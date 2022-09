“Vivenciando as deficiências – sentindo na pele”. Com esse lema, o professor itapevense João Marques idealizou um projeto para que seus alunos pudessem vivenciar a rotina de quem tem alguma deficiência. A iniciativa aconteceu na Escola Estadual Jeminiano David Muzel. Segundo o professor, sentir na pele o que o outro vivencia, nos torna mais empáticos. “O objetivo era compreender o que as pessoas com deficiência sentem, quais são suas emoções e o que enfrentam no dia a dia, fazendo com que os alunos repensassem atitudes e, de fato, tivessem mais empatia”, explicou. Alguns alunos utilizaram vendas nos olhos, outros bengala, cadeira de rodas, entre outros acessórios para se aproximar o máximo possível da realidade enfrentada por quem tem deficiência.

O professor também proporcionou a vivência do contrário. Em uma parceria com a Apae de Itapeva, os alunos da entidade puderam assistir uma aula em sala regular. “Foi muito gratificante, uma experiência que com certeza eles lembrarão para sempre”, disse.

As atividades também foram destaque na televisão, assista no link: https://globoplay.globo.com/v/10920229/?fbclid=IwAR1OdrRMx0TSdBJZRj7pFTlsomY56DuLpKzPxctiMGqTH1gE_0unQCGqEjo