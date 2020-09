Setembro Amarelo: o mês de Valorização da Vida, cuidado e atenção ao próximo

Com tantas mortes registradas pelo Coronavírus, a campanha Setembro Amarelo tem como objetivo falar de vida, de cura e de superação.

Em meio a maior pandemia já vivida em todo o mundo, a Covid-19 tirou a vida de milhares de pessoas e desolou famílias. Entretanto, outras doenças também precisam de atenção e cuidados, como é o caso da depressão, que tem levado muitos ao suicídio.

O Brasil intitula o mês de setembro como Amarelo em referência às orientações de prevenção de forma mais intensa sobre o suicídio. A campanha acontece durante o ano todo, mas especialmente neste mês, as ações são mais persistentes. O dia 10 é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Somente em nosso país, são registrados cerca de 12 mil suicídios por ano e mais de 1 milhão no mundo.

A triste realidade está registrando um número cada vez maior e atinge crianças, jovens, adultos e idosos . Além da depressão, o suicídio também está relacionado aos transtornos mentais, transtorno bipolar e abuso de substâncias tóxicas.

Neste ano, todos temos a missão de valorizar a vida, pelo autocuidado e do cuidado ao próximo, orientando, auxiliando e observando a necessidade de pessoas em sofrimento psicológico.

Diante de tantas mortes registradas pelo novo Coronavírus, a campanha Setembro Amarelo de 2020 tem como objetivo falar de vida, de cura e de superação. Pequenos detalhes fazem a diferença, observar a mudança de comportamento de um amigo ou familiar pode salvar vidas. Tem algo que todos nós podemos fazer “escutar a dor do outro e ajudá-lo a buscar ajuda”. A escuta atenciosa, acolhedora e sem julgamentos é muito importante neste momento e em caso de apoio busque um serviço municipal de referência para ser acolhido e orientado.