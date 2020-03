Sessão para votar cassação de Cavani pode ser realizada na segunda-feira

Ainda não há confirmação de data e horário, porém se nada mudar deve ser realizada no início da semana e contar com a presença maciça da população

Há a expectativa de que na próxima segunda-feira (09), a Câmara Municipal de Itapeva realize a votação para a cassação do prefeito afastado Luiz Cavani, porém ainda é uma incógnita se essa votação será realizado na segunda.

De acordo com alguns vereadores, como o julgamento deve ser complexo e se estender por horas, existe a possibilidade da sessão ser marcada ainda na tarde de segunda-feira ou até mesmo em outro dia que o presidente da Câmara, Oziel Pires ache necessário.

A votação para a cassação ou não de Cavani será referente a Comissão Especial de Inquéritos – CEI das Notas Frias, onde foram levantadas diversas irregularidades, entre elas a emissão de notas frias como recibos de compras que nunca foram realizadas e abastecimento de veículo particular com dinheiro público, de acordo com o relatório da CEI houve prejuízo de pelo menos R$ 60 mil aos cofres públicos. Houve ainda uma nota fiscal apresentada por Luiz Cavani sobre uma hospedagem em um hotel da cidade de Amparo, mas nos registro de hóspede do hotel consta que quem realmente ficou hospedado por lá foi o filho do prefeito, com tudo pago pela prefeitura.

Para que o prefeito afastado pelo Ministério Público seja cassado será necessário o voto de 10 vereadores. A CEI das Notas Frias foi criada após a divulgação de um áudio do até então Chefe de Gabinete Luã Barbosa e o ex-Secretário de Negócios Jurídicos, Antonio Rossi Junior, onde falavam sobre notas falsificadas apresentadas por eles e que tinham sido descobertas por outras pessoas e diante do vazamento desses áudios, ambos pediram exoneração.

Nas redes sociais já há movimento popular para participar da sessão e cobrar os vereadores para que votem para a cassação do prefeito.

N.R- Tentamos contato com o presidente da Câmara Municipal de Itapeva, Oziel Pires para saber se a votação estava mantida, mas até o final desta edição não obtivemos resposta.