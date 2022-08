A Prefeitura de Itapeva, por meio da Controladoria Geral do Município, realizou um treinamento on line com servidores municipais para tratar de assuntos sobre a Carta de Serviços com a técnica de suporte Cidades Inteligentes da Conam, Roberta Rouston.

Na ocasião, os funcionários públicos de cada secretaria municipal receberam orientações sobre o cadastro e a atualização da Carta de Serviços, que tem como objetivo apresentar aos munícipes a relação de serviços públicos prestados pelos órgãos municipais.

De acordo com a Ouvidora Geral do Município, Michele Rodrigues, a iniciativa busca dar maior transparência aos serviços públicos oferecidos, aumentar a eficácia e efetividade dos atendimentos e simplificar a procura por informações pelos usuários. “Desta forma, o cidadão não precisa procurar pessoalmente a secretaria para se atualizar sobre os serviços, tendo a possibilidade de buscar as informações diretamente no site da Prefeitura, por meio da Carta de Serviços de cada órgão”, explica.

Lembrando que a Carta de Serviços irá constar no sistema de Ouvidoria Municipal no site da Prefeitura Municipal de Itapeva, na qual será alimentado com as informações e atualizações dos serviços e atividades de suas respectivas secretarias, no intuito de facilitar o acesso aos usuários do município.