A Secretaria da Saúde preparou ações em alusão ao Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização com o objetivo de alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo do útero.

Para sensibilizar a população sobre o tema, os servidores da Secretaria da Saúde compareceram ao trabalho usando roupas cor de rosa. Todos encheram bexigas da cor rosa e foi tirada uma foto oficial dos colaboradores da Secretaria.

⚠️ A Secretaria de Saúde disponibiliza, durante o mês de Outubro, no CSI Postão, a Coleta de Papanicolau: toda segunda, terça e quinta, das 17h às 20h e aos sábados, dia 08 e 22, das 8h30 às 16h. Mulheres de 25 a 64 anos devem realizar o exame.