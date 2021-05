Servidores da Educação acima de 47 anos devem tomar a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, neste sábado, dia 15 de maio

A Prefeitura de Itapeva, por meio das Secretarias da Saúde e de Educação realiza, neste sábado, dia 15, a vacinação contra a Covid-19 para os servidores da Rede de Ensino de Itapeva, que tomaram a 1ª dose no dia 17 de abril.

A vacinação será a partir das 9h, na Escola Estadual Zulmira de Oliveira e na Etec Dr. Demétrio de Azevedo Jr.

Os profissionais a serem imunizados acima de 47 anos devem apresentar o comprovante da vacinação da 1ª dose e documento com foto.

Lembrando que todos os protocolos de prevenção ao novo Coronavírus, como uso de máscaras, distanciamento e uso de álcool em gel devem ser mantidos.

A Prefeitura de Itapeva também está realizando a campanha “Vacina Contra a Fome” e os servidores estão sendo convidados a doar um quilo de alimento não-perecível, que será destinado às famílias em vulnerabilidade social do município. As doações são no dia da vacinação.