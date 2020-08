Serviços de manutenção urbana são realizados de forma constante em Itapeva

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Administrações Regionais realiza a manutenção constante dos espaços públicos da cidade. Recentemente, foi feita a capina e a roçada da Avenida Dr. José Ermírio de Moraes, que liga o Centro a uma das saídas de Itapeva. A Praça Duque de Caxias, onde se localiza o Paço Municipal, também passou por capina, limpeza e manutenção dos arbustos de azaleia.

A Praça do Jardim Bela Vista também recebeu o serviço de limpeza, roçada e poda de árvores. Na Praça de Eventos Zico Campolim, serviços de roçada e limpeza de mato foram feitos. Os outros espaços públicos destinados à prática esportiva também passam por manutenção.

Já a Praça Carlos Saponga, no Itapeva V, teve o gramado todo aparado e as árvores foram podadas. A Praça Pedro Merege, no Jd. Europa, por sua vez, também passou por serviços de roçada, poda e limpeza.

De acordo com informações da Secretaria de Administrações Regionais, os trabalhos de manutenção urbana não foram interrompidos durante o período de pandemia do Covid-19. “Aproveitamos o período de isolamento social para fazer os reparos e a limpeza de diversos espaços públicos da cidade. A medida tem como finalidade proporcionar mais segurança e conforto aos moradores de Itapeva”, ressaltou o titular da pasta.