Serviços de assistência social são oferecidos aos munícipes em situação de rua

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social realiza uma série de ações com pessoas em situação de rua. As abordagens noturnas acontecem com o apoio da Guarda Civil Municipal e tem por objetivo orientar essa população específica a ir ao Albergue, para que eles possam receber todos os cuidados de alimentação e higiene, além de descansar. O Albergue Municipal funciona 24 horas por dia.

Nesta quinta-feira, dia 16, o prefeito de Itapeva participou de uma abordagem noturna para conhecer de perto o trabalho. A secretária de Desenvolvimento Social explica que os moradores não são obrigados a utilizarem o serviços do Albergue. “Vale ressaltar que todos têm o direito de ir e vir, deste modo, nenhum cidadão é forçado a ir para o Albergue. Eles são orientados nesse sentido, mas podem decidir se querem o apoio ou não”, explicou a titular da Pasta.

A secretária também esclarece que na abordagem noturna são oferecidos cobertores, alimentos e máscaras para proteção contra a Covid-19. “Outro importante trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Social realiza é o encaminhamento dessas pessoas para suas famílias. A maioria possui familiares e a reinserção social desses munícipes é essencial para que eles possam sair da situação de rua. Nós orientamos para que não deem não esmolas, pois as mesmas fomentam o tráfico de drogas e a criminalidade em geral. Acionem a Guarda Municipal ou a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que o cidadão seja encaminhado ao serviço especializado”, finalizou.