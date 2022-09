A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde realizou, na última sexta-feira (23), no auditório da Câmara Municipal, a sensibilização: “Famílias Atípicas, uma Prioridade”. O evento foi voltado aos profissionais da Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e abordou o correto tratamento das pessoas que possuem algum tipo de deficiência e seus familiares. O assunto foi trabalhado pela Assessora em Educação Permanente em Saúde, Manuela Teixeira Bentivoglio, e pela Articuladora da Pessoa com Deficiência, Gilsiley Pinn Gil.

O Evento contou com a presença do Prefeito de Itapeva, Dr. Mario Tassinari, da Secretaria de Educação, Eunice Rodrigues, e da Secretaria de Saúde, Maria Christina Fonseca, que enfatizou, em sua fala, a importância do acolhimento em rede às pessoas com deficiências. “As pessoas com deficiências e suas famílias necessitam de atendimento especializado, por isso, os profissionais que trabalham com este público necessitam de constante sensibilização sobre o tema”, explicou a secretária.

No público estavam representantes das Unidades de Saúde do Município, e do Estado, representantes da Educação Municipal, Estadual e particulares. Também participaram membros das instituições de ensino superior, representantes de serviços da área de Desenvolvimento Social, Conselhos Municipais, membros da OAB, igrejas, entidades e outros parceiros. O evento contou com a presença de Mães e familiares de pessoas com deficiências, que foram o foco principal da sensibilização.

Entre as principais pautas trabalhadas na sensibilização, foi abordada a atenção a ser dada as famílias de pessoas com deficiência, já que este núcleo familiar é considerado mais vulnerável ao adoecimento diante da sobrecarga de cuidados e responsabilidades. A Rede de Apoio foi assunto principal para tratar das campanhas Setembro verde e Setembro Amarelo, que apelam para a inclusão e a valorização da vida.