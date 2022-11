Atualmente, estamos inseridos em um mundo onde a tecnologia se faz cada vez mais presente, exigindo da gestão escolar um posicionamento diante desta realidade. Pensando nisso, a Prefeitura de Itapeva tem feito um grande investimento em tecnologia, afim de proporcionar tanto aos alunos quanto aos professores, recursos tecnológicos de excelente qualidade, visando uma educação diferenciada, inovadora e inclusiva.

O I Seminário de Boas Práticas no Uso da Tecnologia: Professor Conectado! foi organizado com o apoio de nosso parceiro Google for Education – Calriz e Secretaria da Educação , cujo o propósito é estimularmos e compartilharmos as boas práticas no uso dos Chromebooks e ferramentas Google para a Educação, alinhados a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), dando ampla visibilidade ao trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula.

Para fechar estet ano especial, em meio a tantas excelentes práticas, conheceremos os trabalhosde alguns professores que fizeram a diferença no uso da tecnologia em nossa Rede Municipal de Ensino. O I Seminário de Boas Práticas no Uso da Tecnologia: Professor Conectado! acontece na próxima terça-feira, dia 29 de novembro, a partir das 8h, no Auditório da FAIT.

Todos estão convidados!