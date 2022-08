A Diocese de Itapeva celebrou de 14 a 20 de agosto de 2022 a Semana Nacional da Família que comemorou, em âmbito nacional, a sua 30º edição. Neste ano, o evento esteve em sintonia com o Encontro Mundial das Famílias, ocorrido em Roma dos dias 22 a 26 de julho e o Congresso Nacional que acontecerá em Governador Celso Ramos (SC) nos dias 26, 27 e 28 deste mês. O tema de ambos é “Amor Familiar: Vocação e Caminho de Santidade”.

Das 15 paróquias da Diocese que possuem a Pastoral Familiar implantada, todas realizaram algo pelas famílias.

“Percebi o esforço dos agentes; a preocupação em realizar a ‘Hora da Família’; a alegria estampada nas fotografias digitais divulgadas nas redes sociais; o apoio dos nossos sacerdotes (padres) em cada comunidade. Notei que a Semana Nacional da Família foi um momento forte de fé, de celebração, de oração e de muita ação. Vi que os agentes da Pastoral Familiar se dedicaram de corpo e alma – mas os frutos são espirituais, graças abundantes que Deus distribui devido ao amor, carinho e dedicação de cada agente ou casal da Pastoral Familiar por cada família alcançada neste período. Nós amamos a Vida e as Famílias. E sentimos que neste processo vocacional, vale a pena lutar, trabalhar e esforçar-se em favor de ambas. Cabe a todos nós, que cultivamos os valores e os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, a responsabilidade na missão evangelizadora e pastoral de edificar a família no caminho da santidade. Não é tão simples nem fácil enfrentar os enormes desafios face às circunstâncias sociais das famílias. Mas nós cremos… trabalharemos… e faremos bem, a nossa parte.

Felicito e demonstro toda minha satisfação e admiração a todos os agentes e casais da Pastoral Familiar da nossa Diocese de Itapeva. Agradeço aos padres (párocos e vigários) que deram todo apoio e presença na realização da Semana Nacional da Família. Obrigado de todo

coração. Deus seja louvado.” É a mensagem do Pe. Luiz Antonio de Oliveira Junior, Assessor Eclesiástico da Pastoral Familiar.

Fotos: Comunicação Diocese de Itapeva