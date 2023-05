O Dia Mundial do Meio Ambiente 2023 é a maior data internacional para o meio ambiente. Liderado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), e realizado anualmente desde 1974, o evento se tornou a maior plataforma global de alcance ambiental, sendo celebrado por milhões de pessoas em todo o mundo.

O evento deste ano terá a República de Côte d’Ivoire em parceria com os Países Baixos e o tema “Economia Circular”. Este ano, serão destacadas as soluções para a poluição plástica. O conceito consiste em utilizar os recursos naturais de forma mais eficiente. Em outras palavras, constitui-se em reintroduzir na economia os materiais que normalmente seriam descartados. A exemplo, um dos materiais mais discutidos nessa pauta são os plásticos. A saber, o aumento na produção e destinação do plástico aumentou vertiginosamente nos últimos tempos.

A Lei no 4.483, de 06 de abril de 2021, instituiu no âmbito do Município de Itapeva/SP, o “Calendário Municipal do Meio Ambiente” que tem por objetivo a garantia da qualidade de vida dos munícipes mediante

a conscientização, preservação, melhoria e recuperação dos recursos naturais.

Em Itapeva, haverá o plantio de diversas mudas de árvores nativas, cedidas pela Sabesp.