Semana Jurídica acontecerá na Fait em parceria com a OAB Itapeva

Do dia 23 ao 28 de agosto, irá ocorrer a SEMANA JURÍDICA realizada pelo Curso de Direito da FAIT e OAB ITAPEVA.

📌Será uma semana com diversas palestras AO VIVO, com renomados profissionais direcionadas especialmente para o público de direito.

📌As palestras irão ocorrer via YouTube às 19h15, todo dia com um palestrante diferente!

📌Inscreva-se pelo link: https://bit.ly/3jTsMS5

📆23/08- Dra Myrian Scandar Karam- Tema: Violência contra a mulher (Advogada; Conselheira Secional; Vice-Presidente da Comissão da Mulher Advogada)

📆24/08 – Dr Leone Pereira PhD- Damasio Educacional – Tema: Questões trabalhistas na pandemia. ( Advogado. Pós-Doutor pela Universidade de Coimbra/Portugal. Pós-Doutor pela Universidade de Santiago de Compostela/Espanha. Doutor e Mestre pela PUC/SP)

📆25/08 – Mesa Redonda: A Importância da Pesquisa Jurídica

📆26/08 Dr Rodrigo Luís Kanayama – Tema: Covid19 e a atuação do STF✅ (Advogado. Doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná)

📆27/08 – Dr. Clodoaldo Moreira dos Santos Jr PHD – Tema: Direitos da personalidade (Advogado, pós Doutor em Direito em Direito Constitucional na Itália)

📆28/08 – III Concurso de Oratória do Curso de Direito da FAIT

