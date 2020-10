Semana internacional de prevenção da intoxicação por chumbo é realizada em Itapeva

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde desenvolve na cidade a Semana Internacional de Prevenção da Intoxicação por Chumbo, que acontece de 25 a 31 de outubro. Ações de conscientização estão sendo desenvolvidas junto à população, como fixação de folder em pontos com maior fluxo de pessoas.

Saiba mais:

O chumbo é um tóxico bem conhecido que tem um amplo impacto na saúde, podendo comprometer os sistemas neurológico, cardiovascular, gastrointestinal e hematológico. O metal pode afetar o cérebro em desenvolvimento, resultando potencialmente em redução da capacidade intelectual, desta forma crianças pequenas tornam-se vulneráveis a exposição ao mesmo.

O Institute for Health Metrics and Evaluation 1 estimou que, em 2017, a exposição ao chumbo foi responsável por 1,06 milhão de mortes e 24,4 milhões de anos perdidos por invalidez e morte devido a efeitos de longo prazo na saúde, com maior incidência nas regiões em desenvolvimento.

Embora haja amplo reconhecimento dos efeitos nocivos do chumbo e muitos países tenham tomado medidas, a exposição ao chumbo, especialmente na infância, continua sendo uma preocupação fundamental para os profissionais de saúde e funcionários da saúde pública em todo o mundo.

Uma fonte importante de exposição ao chumbo, especialmente em crianças, é a tinta que contém altos níveis de chumbo. Essas tintas ainda estão amplamente disponíveis e são usadas em muitos países para fins decorativos, embora existam boas alternativas sem adição de chumbo.