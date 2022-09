Nos dias 29 de agosto a 1° de setembro, aconteceu na escola PEI José Vasques Ferrari, a semana da inclusão, onde foram desenvolvidas algumas ações sobre inclusão social, com a supervisão das professoras especialistas Francine Ferreira e Poliana Benfica.

Na segunda–feira (29), houve o ATPCG com a presença da PECs Tatiane Ryden e Paula Perminteli, abordando o tema Conscientização e Sensibilização sobre Educação Especial. No dia seguinte, em parceira com a APAE de Itapeva, aconteceu o futebol adaptado entre as duas escolas, proporcionando um momento de empatia.

Na quarta–feira, os alunos das 1º séries, assistiram uma palestra sobre inclusão com psicólogo da APAE Carlos Guilherme. E os alunos da APAE conheceram o laboratório de física e química, eles puderem apreciar os protótipos de robótica e alguns experimentos. No dia 1° de setembro, houve o encerramento das atividades, com a caminhada do setembro verde mês da inclusão social.

O sentimento é de gratidão a todos que contribuíram para que tudo acontecesse.

Que a INCLUSÃO seja a regra e NUNCA A EXCEÇÃO.