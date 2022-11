Na tarde de terça-feira (15), foi dado início na programação da Semana da Consciência Negra, uma ação da Prefeitura de Itapeva, por meio das Secretarias da Educação e da Cultura e Turismo, em parceria com o movimento Quilombagem Urbana.

A Escola Acácio Piedade foi escolhida para a primeira oficina de percussão e, após, uma Roda de Samba.

Já na manhã desta quarta-feira (16), foi realizada a abertura da Semana da Consciência Negra, no Quilombo do Jaó, com apresentação de uma peça teatral pelos alunos da Escola Municipal Juarez Costa, inspirada na literatura infantil “O Pequeno Príncipe Preto”, do autor Rodrigo França.

Além da apresentação de teatro, aconteceu uma palestra com o tema “Seja Ubuntu”, oficina de Maculelê e Capoeira, apresentação do livro “Já em Nós”, oficina de Tranças e Amarração de Turbantes, e, para finalizar, oficina de pintura corporal africana.

A programação da Semana da Consciência Negra segue até o domingo, dia 20 de novembro, em uma parceria da Secretaria de Educação e Secretaria da Cultura.

VEJA AS FOTOS: