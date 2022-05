Turbulências e expectativas acontecem em todas as relações. Algumas conseguem superar os momentos de conflito e outras se despedaçam sem que os envolvidos se deem conta do que realmente estava acontecendo. Tão difícil quanto entender o que se passou, é tomar boas decisões em momentos de sentimentos conflitantes. Não raras as vezes um gosto de que tudo poderia ter sido diferente fica na boca. Noutras, uma pergunta incômoda surge: será que não vamos voltar?

Em “Lá Dentro do Meu Coração”, novo single da banda Franciscos, o tão batido tema do amor que não se queria perder aparece com uma sinceridade nem sempre confessada no universo artístico. É doloroso assumir que a partida do outro ainda não foi superada e, além disso, confessar que “Você não imagina o quanto / A sua falta me faz. ” Algumas palavras que ecoam dentro do coração, poucas vezes conseguem se transformar em fala. Quanto mais em música.

Sobre a composição, Rodolfo Braga que escreveu a letra junto com Lê Marchetti conta que a música ganhou vida durante a pandemia: “Nesse período que passamos sem poder nos apresentar, sem ensaiar e praticamente sem nos encontrarmos, resolvi tirar algumas coisas da gaveta. Essa letra já existia há algum tempo e caminhava para uma outra coisa. Um dia conversando com o Lê, meu amigo que também é músico (vocalista e guitarrista da banda No Grau de Itapeva/SP), resolvi compartilhar aquele esboço com ele, que terminou e me devolveu numa gravação no celular de voz e violão. Ao meu ver, o Lê trouxe alguma esperança para essa história que é algo que não havia ali antes.”

Alexandre, o Lê Marchetti, nos fala que: “Quando rolou o convite, estávamos todos de quarentena, por conta da pandemia, e eu estava compondo bastante na época…Rodolfo me mandou mensagem dizendo que tinha um fragmento de harmonia, letra e melodia, se eu quisesse continuar, mandava pra mim. Aceitei o desafio, e terminei a música na mesma semana. A letra foi um processo muito interessante. A princípio, a história que a letra do Rodolfo propunha, era melancólica, caminhando para um amor perdido, sem volta…, entretanto, resolvi dar uma reviravolta na história, e “esperançar” a canção, dando mais uma chance ao amor! Risos! ”

Rodolfo ainda completa falando sobre a honra de ter essa composição assinada em parceria com o Lê: “Quando eu comecei a tocar tinha muita gente boa fazendo música na cidade. Bandas como o No Grau, Zé e os Caras e Smooth, foram bandas que serviram como inspiração pra gente que ainda estava dando os primeiros passos na música. Eu me lembro da primeira vez que ouvi a música “Armadilha” do No Grau na FM Cristal. De primeira eu achei que fosse uma música nova do Jota Quest. Pensar que tinha gente na minha cidade que fazia música autoral, que estava tocando na rádio, participando de festivais e tudo mais me soava distante na época. Felizmente hoje a gente pode ver uma cena bastante agitada e que desde então não parou de render bons frutos. Tem muita coisa boa acontecendo na cidade nesse sentido.

A música “Lá Dentro Do Meu Coração” é o segundo single que a banda lança antes de seu primeiro EP, que será lançado no segundo semestre deste ano com quatro músicas.

A boa aceitação do público, tanto nas plataformas digitais de streaming que sempre alcançam números expressivos nos lançamentos, quanto a presença nos shows tem deixado a banda animada com os trabalhos todos que estão por vir. Formada por músicos que já passaram por diversos projetos na cidade de Itapeva nos últimos 15 anos, a Franciscos conta com Vinicius Oliveira, o Vine (vocal), Rodolfo Braga (guitarra), Thalles Macedo (baixo) e Guilherme Gonçalves (bateria). Seus singles anteriores, “Despedida”, “Aceita” e “Você Se Parece Tanto Comigo” já alcançaram mais de 60 mil acessos no Spotify e o primeiro mais de 10 mil acessos na primeira semana de lançamento.

A capa desse novo trabalho é uma arte feita em desenho pelo também itapevense, o artista e designer Guilherme Miranda. A música foi lançada juntamente de um vídeo clipe produzido pela própria banda em parceria com o fotógrafo Eduardo Prado.



Assista ao Clipe: https://www.youtube.com/watch?v=PFq6_eewl1c

