Seis itapevenses positivos para Coronavírus estão internados no hospital

Boletim nº 220 – segunda-feira – dia 23 de novembro de 2020.

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde informa que desde o início da pandemia, Itapeva notificou 4.660 casos suspeitos do novo Coronavírus. Nesta segunda-feira, dia 23 de novembro, o município tem 804 casos em acompanhamento, entre suspeitos e confirmados de Covid-19.

Ao todo, 1.226 pacientes testaram positivo. Destes, 1.096 já estão curados, 104 estão sendo monitorados em domicílio e 20 foram a óbito. Seis pacientes positivos estão internados no hospital. O óbito informado no dia 29 de agosto de 2020 não está mais contabilizado neste boletim, já que após investigação foi constatado ser munícipe de outra cidade.

Dos notificados, 2.740 tiveram resultados negativos. 685 suspeitos seguem sendo acompanhados em domicílio e nove estão internados no hospital, todos aguardando resultados de exames.

A Secretaria de Saúde também alerta a população, que não está realizando ligações para pacientes, solicitando dados pessoais, como RG e CPF, pois trata-se de um golpe aplicado no município. A Secretaria também reforça o uso obrigatório de máscaras em todos os espaços públicos, ruas e comércios, sendo que o não cumprimento pode resultar em multas. O boletim epidemiológico é atualizado de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica.