Segunda dose de Pfizer e de Coronavac será nesta sexta-feira, dia 3 de setembro

A Secretaria Municipal da Saúde de Itapeva informa que vacinará nesta sexta-feira dois públicos diferentes com a segunda doses contra a Covid-19, primeiramente serão as pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina PFIZER ATÉ o dia 16 de junho (16/06). A vacinação acontecerá no Centro de Referência do Idoso (ao lado do Posto da Vila Aparecida), das 8h às 11h para munícipes com a inicial do nome de A ao J e das 13h às 16h para munícipes com a inicial do nome de K ao Z. Para este público em específico, há doses suficientes.

Em seguida, acontecerá a vacinação em pessoas vacinadas com primeira dose da vacina CORONAVAC até 31/07. A imunização ocorrerá das 16h às 19h na zona urbana, SOMENTE nas 8 Unidades: CS1 – Postão, Vila Aparecida, Jardim Maringá, Parque São Jorge, São Camilo, Bela Vista, Vila Isabel e Morada do Bosque. *A imunização ocorrerá no horário previsto ou enquanto houver disponibilidade de doses.* A Secretaria Municipal da Saúde de Itapeva informa que recebeu uma *GRADE PARCIAL* de Coronavac do Estado, (não correspondendo ao total de doses esperadas), então ressalta-se que as pessoas que não conseguirem tomar a segunda dose poderão se imunizar assim que recebermos novas doses de vacina Coronavac.

Para receber o imunizante é necessário levar um documento com foto constando CPF e o comprovante da primeira dose. Lembrando que a segunda dose é de extrema importância para a imunização!

Importante: *Qualquer reação adversa após receber a vacina, procure a sua Unidade de Saúde para notificação do caso e avaliação médica se necessária.*