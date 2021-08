SEGUNDA DOSE de CORONAVAC será aplicada na quarta-feira, dia 18 de agosto

Na quarta-feira, dia 18 de agosto, os munícipes vacinados contra o Coronavírus até o dia 19 de julho com a vacina da CORONAVAC, poderão receber a SEGUNDA DOSE. A vacinação ocorrerá das *10h às 15h30 na Zona Rural e das 16h às 19h na Zona Urbana*, em TODAS as Unidades de Saúde do município.

Para receber o imunizante é necessário levar um documento com foto constando CPF e o comprovante da primeira dose. Lembrando que a segunda dose é de extrema importância para a imunização!