SEGUNDA DOSE de CORONAVAC e PRIMEIRA DOSE de PFIZER para jovens de 13 a 17 anos será na quarta (08/09) e quinta (09/09)

A Secretaria Municipal da Saúde de Itapeva informa que devido o recebimento de mais uma grade parcial para *segunda dose de Coronavac*, estará aplicando na próxima *quarta-feira (08/09)* em pessoas vacinadas com *primeira dose ATÉ 11/08* com a vacina da CORONAVAC. A vacinação ocorrerá das *10h às 15h na Zona Rural* e das *16h às 19h na zona urbana*, em todas as Unidades de Saúde.

Para receber o imunizante é necessário levar um documento com foto constando CPF e o comprovante da primeira dose. Lembrando que a segunda dose é de extrema importância para a imunização!

Já na *quinta-feira (09/09),* Itapeva dará sequência na aplicação da *PRIMEIRA DOSE da PFIZER nos jovens de *13 a 17 anos.* A vacinação ocorrerá das *10h às 15h na Zona Rural* e das *16h às 19h na zona urbana*, em todas as Unidades de Saúde.

Obrigatório: Documento com foto constando CPF e comprovante de endereço, além de *ESTAR ACOMPANHADO* pelos pais e/ou *RESPONSÁVEL LEGAL,* podendo esse proceder com a autorização verbal para o ato de vacinação.

*A imunização ocorrerá no horário previsto ou enquanto houver disponibilidade de doses.*

*As senhas começarão a ser entregues somente no horário informado.*

Importante: *Qualquer reação adversa após receber a vacina, procure a sua Unidade de Saúde para notificação do caso e avaliação médica se necessária.*

A Secretaria Municipal da Saúde de Itapeva informa que recebeu uma *GRADE PARCIAL* do Estado, (não correspondendo ao total de doses esperadas), então ressalta-se que as pessoas que não conseguirem tomar a segunda dose poderão se imunizar assim que recebermos novas doses de vacina.