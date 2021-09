SEGUNDA DOSE da ASTRAZENECA/OXFORD e SEGUNDA DOSE DA PFIZER para os SERVIDORES DA EDUCAÇÃO será na sexta-feira (10)

A Secretaria Municipal da Saúde de Itapeva informa que realizará a aplicação da SEGUNDA DOSE da ASTRAZENECA/OXFORD para pessoas vacinadas com primeira dose ATÉ 17/06 A vacinação ocorrerá das 10h às 15h na Zona Rural e das 16h às 19h na zona urbana, SOMENTE nas 4 Unidades: CS1 – Postão, Vila Aparecida, Jardim Maringá e Parque São Jorge.

Já a SEGUNDA DOSE da PFIZER para os que tomaram a primeira dose ATÉ 19/06 ocorrerá das 16h às 19h na zona urbana, SOMENTE em 4 UNIDADES: Vila Taquari, Cimentolândia, Vila Camargo e São Camilo. *(A maior parte deste público é de servidores da Educação).*

A imunização ocorrerá no horário previsto ou enquanto houver disponibilidade de doses.

Para receber o imunizante é necessário levar um documento com foto constando CPF e o comprovante da primeira dose. Lembrando que a segunda dose é de extrema importância para a imunização!

Importante: Qualquer reação adversa após receber a vacina, procure a sua Unidade de Saúde para notificação do caso e avaliação médica se necessária.