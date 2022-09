O secretário municipal de Educação de Nova Campina esteve em Brasília representando o município no 9º Fórum Extraordinário da Undime Nacional.

O evento foi realizado no mês de agosto acompanhado pelo supervisor Ronaldo Moreira e pela coordenadora de orientação educacional, Adriane Gil. Os representantes do município participaram de diversas palestra de capacitação para a área.

Durante os dias de formação, a equipe da Secretaria Municipal de Educação desfrutou de pautas importantes, no tocante à Busca Ativa Escolar, Recomposição de Aprendizagens, Olhares para a Primeiríssima Infância, Desenvolvimento das Competências Socioemocionais, explanação das plataformas Conviva e AVAMEC, reflexões sobre os índices das avaliações externas – SAEB, entre tantos outros assuntos pertinentes à pasta.

De acordo com o secretário Luciano, a oportunidade de conviver com as mais diversas realidades das secretarias de educação brasileiras, trouxe renovo para a condução dos trabalhos e assim levar uma escola pública de qualidade para todos os estudantes.