Ronaldo GL, secretário e vice-prefeito destaca que nos últimos seis anos foram quitados mais de R$ 11,5 milhões, restando ainda cerca de R$ 1,5 milhão.

O Secretário de Planejamento e Orçamento de Itaberá, Ronaldo GL, contou como as finanças do município estão sendo tratadas e do compromisso com as dívidas restantes. “Através de um bom planejamento financeiro fomos quitando estas dívidas da municipalidade. Agora, as pendências financeiras são aquelas previstas em convênios e contratos em andamento, o que é natural na administração pública”, destaca o vice-prefeito Ronaldo GL, responsável pela Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.

De acordo com Ronaldo, os precatórios pagos são de diversas origens, todos oriundos de gestões anteriores, algumas aguardavam pagamento há mais de 10 anos, explicou Ronaldo “As dívidas herdadas são dos mais variados setores públicos, como por exemplo, do INSS, quando o município deixou de recolher o benefício por um tempo sob o julgo da então gestão pública, há ainda, dívidas trabalhistas antigas de entidades mantenedoras do Hospital São José (CIA, ABI e a Corpore), que se tornaram precatórios de funcionários”.

Ronaldo contou ainda que havia dívidas que chegavam há vinte anos como exemplo um conserto de uma motoniveladora (patrol) durante a gestão 1993/96. Os cofres municipais também arcaram com indenizações referentes à manutenção do Cemitério Municipal. “No passado foram sepultadas pessoas em jazigo de outras famílias, fatos que foram descobertos aleatoriamente, simplesmente quando duas famílias chegaram para prestar homenagens aos seus entes queridos, o fato tornou-se ações de indenização”, conta.

A administração comemora os resultados de todo o empenho realizado para possibilitar o pagamento desse montante “Estamos colocando nosso município em dia financeiramente e hoje temos todas as CNDs (Certidão Negativa de Dívida) e um novo caminho pela frente”, finaliza Ronaldo GL.