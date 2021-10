Secretário de Obras diz que Vila Isabel receberá obras de melhorias ainda em Outubro

Moradores da Rua Itararé na Vila Isabel voltaram a questionar a falta de pavimentação em um pequeno trecho da rua situada do lado debaixo da antiga Estação Ferroviária.

Apesar de ser um trecho pequeno de terra, quando chove o local acaba ficando praticamente intransitável, fazendo com que moradores e motoristas mudem a rota, ou se arrisquem ficar atolado na lama que forma no local.

Os moradores questionaram no início do ano a questão de ruas do Centro estarem recebendo melhorias, enquanto o trecho da Rua Itararé está abandonado há anos e receberam a informação que haveria obras de pavimentação no local e assim aguardaram até o prazo estipulado e voltaram a cobrar o poder público.

Em contato com a Prefeitura de Itapeva, fomos informados que as obras devem iniciar ainda este mês. O secretário municipal de Obras, Wilhen Carmelo Salles Kuchta, falou sobre a questão. Confira:

*1-De acordo com os moradores do local, houve a informação por parte da prefeitura em agosto que em 30 dias haveria obras no local. Até o momento nada foi realizado, o que houve com o prazo?*

R: A licitação foi publicada no diário oficial no dia 30/07/2021, sendo a sessão pública marcada para o dia 17/08/2021. Realizada a sessão, a Empresa Port Com Construtora LTDA, sagrou-se vencedora do certame. Após os trâmites de praxe do Poder Público, relacionado a confecção, assinatura e homologação do contrato, foi concedida a Ordem de Início das Obras á Empresa no dia 13/10/2021. Os trâmites corriqueiros de um Processo Licitatório, explicam o motivo do início efetivo das obras não ter acontecido no prazo supracitado.

*2- Ainda segundo os moradores, ao procurar a empresa que teria vencido a licitação (Port Con), foram informados que não havia nenhum contrato firmado sobre a Rua Itararé. Qual a empresa que está responsável por realizar a obra no local?*

R: Conforme mencionado no item anterior, a Empresa Port Com Construtora LTDA, sagrou-se vencedora do certame e o Contrato está devidamente homologado, sendo o Contrato nº 98/2021.

*3- Qual a dificuldade em realizar a pavimentação em uma área tão pequena?*

R: A grande dificuldade em realizar a pavimentação da rua Itararé, está relacionada a falta de um Processo Licitatório que contemplasse todos os serviços necessários para execução da obra. No local, serão executados uma nova rede de drenagem de águas pluviais, a pavimentação asfáltica da rua Itararé e o recapeamento da rua São Miguel Arcanjo. Portanto, para a execução ordenada de todos os serviços, era necessário a realização de um processo licitatório, além disso, essa obra era um dos objetivos da atual gestão, visto que o local está em situações críticas a anos.

*4- Quando será iniciada a obra de fato?*

R: Como mencionado anteriormente, a Ordem de Início das Obras foi dada a Empresa no dia 13/10/2021. A partir disso, á Empresa tem 3 dias úteis para iniciar as obras. Contudo, como enfrentamos períodos chuvosos, esse prazo pode ser flexível, visto que a obra terá início com a movimentação de terra do trecho, para realização da rede de drenagem; e para esse serviço ser executado, o clima deve estar seco, isento de chuvas. Contudo, ainda esse mês (outubro) as obras serão iniciadas.

*5- O que será feito no local e o valor do investimento?*

R: No local, serão executados uma nova rede de drenagem de águas pluviais, a pavimentação asfáltica da rua Itararé e o recapeamento da rua São Miguel Arcanjo. O valor total do investimento é de R$ 434.662,22.