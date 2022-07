O secretário municipal de Obras Wilhen Kuchta, em entrevista confirmou que já está em trâmite burocrático a documentação para a retomada das obras do Centro de Eventos Culturais de Itapeva.

A obra que teve início ainda no governo Comeron estava há anos abandonada e servindo de abrigo a andarilhos e usuários de entorpecentes, causando temor na população. Quando a maioria das pessoas já acreditavam que o local seria mais uma obra iniciada e sem terminar, o Poder Executivo conseguiu a reprogramação do projeto e em breve deve iniciar a retomada das obras.

O secretário Wilhen contou ainda que a pasta pretende retomar todas as obras paralisadas no município. Confira:

IN- O Poder Executivo conseguiu retomar a construção do Centro de Eventos Culturais ?

Wilhen- A obra do Centro de Eventos Culturais, localizada ao lado da Praça dos Tropeiros, está paralisada a um tempo considerável, devido a problemas contratuais e executivos. A partir disso, por meio da equipe técnica da Secretária de Obras, realizamos todas as adaptações técnicas necessárias, em busca do deferimento da reprogramação do projeto perante a Caixa Econômica Federal e por fim, conseguimos a aprovação do mesmo. A partir disso, iniciou-se o procedimento licitatório visando a retomada da obra, cuja Concorrência Pública será realizada no dia 04 de julho de 2022.

IN- Há um prazo para o início e finalização?

Wilhen- Após realizado o procedimento licitatório, serão realizadas as publicações necessárias e, posteriormente, a elaboração do contrato. Com os documentos em mãos, serão encaminhados a Caixa Econômica Federal para apreciação. Essa análise tem o prazo de 30 dias. Após o deferimento da Caixa, a Prefeitura Municipal pode emitir a Ordem de Início de Obras á empresa vencedora do processo licitatório. O prazo estimado para conclusão da obra após a emissão da Ordem de Início de Obras, é de 10 meses.

IN- Como é para o senhor poder retomar as obras de um local que a população já dava como investimento perdido?*

Wilhen- A sensação é de satisfação e dever cumprido. Queria aproveitar o espaço e novamente agradecer a toda equipe que temos na Secretária de Obras, que mesmo com inúmeros desafios, trabalham com dedicação e profissionalismo em prol do Município de Itapeva. Por fim, importante salientar: nós, como Gestão, temos como objetivo retomar e concluir todas as obras paralisadas no Município.