Secretário de Defesa Civil de Itapeva é exonerado

Ao tomar conhecimento do pedido de cassação do prefeito em exercício, Dr. Mário Tassinari, que foi encaminhado as autoridades, o Poder Executivo de Itapeva publicou no Diário Oficial a exoneração do Secretário José Carlos dos Santos.

Santos era secretário da Defesa Social, porém o autor do pedido de cassação, o advogado Milton Vieira de Oliveira Junior, alegou que o secretário estava de forma irregular no cargo, uma vez que não o mesmo não possui curso superior, o que é exigido para estar a frente da pasta.