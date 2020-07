Secretarias de Saúde e de Obras inauguram a UBS da Vila São Camilo em sede própria

Na manhã desta sexta-feira, dia 24, a Prefeitura de Itapeva, por meio das Secretarias de Saúde e de Obras, reinaugurou a Unidade Básica de Saúde da Vila São Camilo. A UBS já existia desde 2003, porém, agora foi entregue à população em sede própria após uma grande reforma e ampliação.

A unidade atende moradores dos bairros São Camilo, Morada do Sol, Vila Boava, Itapeva E e Cidade Jardim, abrangendo cerca de 5 mil pessoas. Atualmente, estão em acompanhamento 55 gestantes e 89 menores de 1 ano, além das 33 crianças que são beneficiadas com o Programa Viva Leite. Localizada à Rua Josino Celestino dos Santos, nº 217, a UBS da Vila São Camilo é uma obra que tem área total de 515,97 m².

A secretária de Saúde parabenizou a equipe que irá atuar na linha de frente para atendimento da população, frisando a dedicação de todos os que contribuíram para a finalização desta unidade.

Já o secretário de Obras enfatizou o trabalho realizado por sua equipe em curto prazo para que o sonho dos moradores das adjacências fosse concretizado, podendo buscar cuidados médicos e odontológicos perto de suas casas.

Fazem parte da equipe os profissionais: Enfermeira: Angela Cristina Alves de Souza; Agentes Comunitários de Saúde: Elaine Jacob Pires, Cristiane Nunes de Oliveira Almeida, Tâmara Cirilo de Morais, Elizabete Cristina de Lima, Marcielli Angélica Gomes da Silva, Fernanda Machado Marcondes, Noemi Aurora Simões; Técnicas em enfermagem: Vera Benedita de Oliveira, Claudia de Lima Siqueira; Serviços gerais: Valdirene Rodrigues de Almeida Pereira; Dentista: Regina de Fátima Antunes Passerotti; Oficial administrativo: Kele Angélica Vieira de Freitas; Auxiliar de saúde bucal: Silvana Aparecida de Almeida Silva; Clínico geral: Mailan Correa dos Santos; Ginecologista: Heitor Anderson Prestes de Oliveira e Pediatra: Dr. leland Vinícius de Oliveira.

A UBS da Vila São Camilo presta os seguintes serviços à comunidade: acolhimento, acompanhamento da gestante e do bebê (pré-natal e puericultura), consulta odontológica, curativos, dispensação de medicamentos, dispensação de preservativos e contraceptivos, enfermagem, exame preventivo (câncer de colo de útero), grupo de educação em saúde, imunização (vacinas), consulta médica, nebulização, planejamento familiar, teste de gravidez (TIG), tratamento odontológico e acompanhamento condicionalidades Bolsa Família.