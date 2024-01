Há menos de um ano no cargo, a atual Secretária de Saúde de Itapeva, Vanessa Guari falou em entrevista ao Ita News sobre os desafios que enfrentou desde que assumiu a Pasta em março de 2023, bem como as alterações que precisou fazer para atender as demandas da população e ainda as expectativas para este novo ano que iniciou. Confira:

IN – Quando assumiu a Secretaria de Saúde de Itapeva? Quais os desafios

enfrentou ao chegar na Pasta?

Vanessa – Eu assumi a Secretaria Municipal de Saude em Abril de 2023.

Uma secretaria com muitos desafios, mais de 730 servidores diretos, prestadores de serviços, mais de 30 unidades de serviços, a defasagem de funcionários, demandas reprimidas de exames, consultas e cirurgias. O desafio era melhorar a oferta e entrega de atendimentos e também a qualidade de trabalho aos servidores.

IN – Qual balanço faz do ano de 2023? O saldo foi positivo?

Vanessa – Vejo que fechamos 2023 com balanço muito positivo.

– Zeramos as filas de exames como tomografias, ressonâncias e mamografias através de contrato de mutirão com a Santa Casa.

– Aumentamos a quantidade de consultas nas unidades básicas (postos de saúde) de 9 mil para mais de 20 mil por mês.

– Aumentamos a quantidade de procedimentos realizados nas unidades básicas (postos de saúde) de de 28 mil para mais de 70 mil procedimentos

– Atendimentos odontológicos aumentamos de 584/mês para mais de 2 mil/mês

– Entrega de medicamentos pela farmácia municipal de 840 mil para mais de 1.400.000 mi medicamentos/mês

– Ampliamos a cobertura de vacinas

– Colocamos dois médios um de 40h e outro 20h fixos nas unidades de saúde da zona urbana (postos)

– Fizemos processo seletivo gerando mais de 100 empregos, entre eles 43 ACS (agentes comunitários de saúde)

– Com o processo seletivo encerramos o contrato com uma terceirizada, gerando uma economia de mais de R$ 30.000 por mês

– Ampliamos a cobertura da atenção básica (postos de saúde) de 54,8% para 93,6%, aumentando assim o custeio pelo Ministério da Saúde

também a capacitação ponderada (dados do egestor)

– Com a organização e aumento de ofertas na atenção básica (postos) diminuímos os atendimentos da UPA de 11 mil para 7 mil mês

– Ofertamos capacitações aos servidores como Saude Mental do Trabalhador e curso de Libras

– Fortalecemos o atendimento aos pacientes com deficiência

– Conseguimos o credenciamento junto ao Ministério da Saúde para

construção de um CER (Centro Especializado em Reabilitação), o qual estamos aguardando somente a liberação do recurso, aproximadamente

7 milhões, para iniciar a obra.

– Fizemos também mutirão de exames laboratoriais

– Fortalecemos o vínculo com a Santa Casa zerando débitos e fazendo novas parcerias Prefeitura e Santa Casa.

IN – Há contratação de novos médicos? Irá aumentar a demanda de

atendimentos e agilidade para consultas? Munícipes questionaram sobre a

demissão de alguns médicos da UPA, procede? Se sim, o local foi lesado pela

redução de profissionais?

Vanessa – Sim. Estamos trabalhando para ofertar ainda mais consultas e exames tanto na atenção básica, como especialidades e UPA. Temos

contratado novos médicos e a procura tem só aumentado, essa semana, por exemplo, estamos fechando com a chegada de 13 novos médicos para credenciamento. Estamos também em processo de renovação, temos um

setor de ouvidoria onde registramos todas as queixas dos pacientes e também

servidores e prestadores de serviços e através de dessas denúncias, as quais

os profissionais têm conhecimento, pois são comunicados, demonstramos o

não interesse na renovação de alguns contratos e teremos mais mudanças.

Nosso intuito é atender cada vez melhor nossos pacientes e também melhor qualidade de trabalho aos nossos servidores. Nenhum equipamento da saúde foi ou será lesado pelo encerramento de alguns contratos, pois como citado, já

temos novos médicos assumindo.

IN – Em relação aos exames e procedimentos, assunto bastante polêmico e de

maior reclamação da população, pela demora em conseguir agendamento.

Qual a expectativa para esse ano e como melhorar esse quadro?

Vanessa – Em relação aos exames, reforço que zeramos a fila de muitos. Ainda temos um caminho a percorrer. Aumentamos a cota de exames

laboratoriais para cada unidade de saúde, estamos contratando um mutirão para realização de ultrassonografias, o qual nos deu um trabalhinho para

encontrar profissionais habilitados. Tivemos também um imprevisto nas unidades por falta de servidores, acabaram acumulando fichas sem colocar no sistema para agendamento. Fizemos mutirões aos finais de semana com nossos servidores e deixamos tudo em dia, então hoje os pacientes devem sair

da unidade com exames de sangue já agendados e os exames de imagem não

demorarão tanto como antes. Devido ao mutirão para colocar em dia, é que munícipes podem ter recebido ligações recentes sem precisar mais do exame ou procedimento.

IN – O que esperar da Saúde de Itapeva para o ano de 2024? Deixe uma mensagem aos munícipes.

Vanessa – Planejamento já acontecendo!

– Iniciamos Janeiro com dois novos ortopedistas, ofertando mais de 350 consultas por mês

– ampliamos os horários de cardiologia, gerando mais 100 consultas por mês

– contratamos um dermatologista q também realizara pequenas cirurgias sendo mais de 120 consultas e aproximadamente 90 pequenas cirurgias mês

– aumento no numero de exames de colposcopia

– aumento de consultas de novas consultas geriatria

Esses citados todos já em andamento acontecendo.

Em andamento:

– acesso avançado em todas as unidades (atendimento sem agendar), já iniciamos na Unidade São Benedito e está caminhando muito bem

– Abertura de 2 unidades de saúde

– inauguração 2 unidades de saúde Jardim Brasil e Caputera

– início da cirurgias eletivas em fevereiro pela Santa Casa – credenciamento de

mais especialidades e contratação de mais médicos

– credenciamento de novos serviços para Santa Casa atendimento regional

Estamos iniciando o ano, então ainda ha tempo. Desejo a todos um ano abençoado e repleto de realizações. Agradeço a toda minha equipe da Secretaria de Saúde pelo empenho e dedicação em fazer uma saúde cada vez melhor para todos:

Planejamos mudar e melhorar a cada dia a oferta de serviços para nossos pacientes porque Saude e prioridade para todos e uma missão de vida para mim.