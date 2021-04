Secretaria Municipal de Saúde dá início à Campanha Nacional contra a Gripe nesta segunda-feira, dia 12 de abril

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde dará início nesta segunda-feira, dia 12 de abril, à Campanha Nacional contra a Gripe.

Inicialmente, serão vacinados os grupos prioritários de gestantes e trabalhadores da Saúde e conforme a disponibilidade de doses, o público alvo será ampliado.

Lembrando que a vacinação será realizada em todas as Unidades de Saúde das zonas urbana e rural, a partir das 10h.

Para se vacinar, são necessárias as apresentações da carteira de vacina, carteira de gestante, cartão SUS, além do comprovante de vinculação com o serviço de saúde. Mais informações em sua Unidade Básica de Saúde.