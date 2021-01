Secretaria Municipal de Educação realiza reforma de salas de aula da Escola Profª Terezinha de Moura no Bairro da Agrovila

A secretária municipal de Educação, Eunice Rodrigues da Silva, reuniu-se com a comunidade residente no Bairro Agrovila, para acompanhar as reformas, que estão sendo feitas na Escola Profª Terezinha de Moura.

Neste encontro, ela tomou conhecimento das reais necessidades de pais, alunos e professores. Entre as benfeitorias que estão sendo realizadas, destacam-se principalmente a ampliação de duas salas, colocação de forro, além da construção de lavanderia. Também está no cronograma de atividades do Setor de Obras da Secretaria de Educação, a construção de mais 4 salas para a educação infantil desta unidade de ensino.

Durante a reunião, a titular da Pasta, explicou que estas reformas e manutenções, visam principalmente proporcionar toda a estrutura necessária às escolas municipais. “São compromissos assumidos por esta secretaria, promover estas melhorias nas unidades educacionais existentes, prezando pela qualidade de ensino dos alunos e oferecendo melhores condições de trabalho aos nossos servidores do Sistema Municipal de Ensino”, enfatiza.