Secretaria Municipal de Educação dará início às aulas online dia 8 de fevereiro

As aulas no Sistema Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Itapeva retornarão às suas atividades no dia 8 de fevereiro de forma online.

Visando preservar a segurança e a saúde dos alunos e profissionais da Educação, as aulas serão à distância, com as atividades impressas e enviadas aos pais. Já os professores serão os responsáveis pelo acompanhamento e as orientações, por meio dos recursos digitais disponíveis pela secretaria.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, gestores, professores e funcionários farão o planejamento das aulas que serão em casa , além dos estudos dos protocolos sanitários a serem seguidos, no combate e a prevenção à Covid-19.

Lembrando que o retorno das aulas acontecerá de maneira gradativa, obedecendo ao calendário letivo, respeitando principalmente a fase em que se encontrará o município.

O ensino remoto deve ser mantido em todas as unidades de ensino neste mês. Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação possui 58 escolas municipais e 3 entidades filantrópicas, sendo aproximadamente 15.152 alunos.

A secretária municipal de Educação, Eunice Rodrigues da Silva, ressalta que é de fundamental importância que neste processo haja uma união dos pais, alunos, professores, diretores e coordenadores pedagógicos. “Queremos proporcionar aos nossos alunos um ensino de qualidade de forma remota, preservando a saúde de todos”, destaca a titular da pasta.