“A Escuta protegida de Crianças e Adolescentes em situação de violência”, foi tema de uma capacitação regional, que reuniu mais de 200 pessoas na Câmara Municipal.

O município de Itaberá sediou um evento que contou com a presença de profissionais de diversas áreas para discutir uma rede de proteção a crianças e adolescentes.

Psicólogo e Professor, o mestre Rudinei Luiz Beltrame foi o palestrante do evento e abordou questões importantes para a rede protetiva, destacando a importância de preparar os agentes envolvidos, os ambientes acolhedores e a disseminação de conhecimento sobre o aparato legal que deve ser primordial para não revitimizar as crianças e adolescentes em situação de violência.

O Prefeito Alex Lacerda, participou do encontro e em sua fala inicial, destacou o pioneirismo do município de Itaberá em promover o evento que eleva a condição da rede protetiva local para regional. Alex também frisou os avanços do município com a implantação e fortalecimento da escuta especializada.

Referência regional no trabalho em defesa de crianças e adolescentes, Itaberá iniciou a escuta especializada em 2018 e de lá para cá foram inúmeros avanços:

• Capacitação da Rede Protetiva

• Contratação de Psicólogos

• Disponibilidade de um psicólogo do Município para trabalhar com alunos da rede estadual

• Contratação de Neuropediatra

• Reestruturação da Secretaria de Assistência Social

• Reforma e reestruturação do Acolhimento

• Apoio logístico às polícias Militar e Civil

• Implantação da Atividade Delegada no Município

• Alteração na Lei, acrescentando a exigência do nível superior para candidatos a conselheiro tutelar.

E outras ações que resultaram no aumento da escuta protegida e a consequente prisão dos abusadores.

A Capacitação contou com a presença de todos os Gestores Escolares da Diretoria de Ensino de Itararé, da Rede Municipal de Educação, dos Conselheiros Tutelares do Município e da Região, das equipes de atenção básica da saúde, da Dirigente Regional de Ensino Carla Ceriani, além de psicólogos, assistentes sociais e Secretários Municipais de Itaberá e municípios vizinhos.

A frente da organização do evento a Secretaria Municipal de Assistência Social, Angeli Steidel, agradeceu as parcerias que possibilitaram a realização do encontro, em especial do Supervisor de Ensino, Otávio Maia e da Diretora da Escola Maria Tereza, Telma Garcia.

O Combate à Violência contra a criança e o adolescente é tratada como pauta prioritária e contínua no Município de Itaberá e o grande objetivo do evento é que a rede esteja interligada com a região, com preparo técnico padrão para somar esforços e infraestrutura que irão melhorar cada vez mais a escuta protegida.