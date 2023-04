Unidade que tem porte para atender 150 pacientes, está atendendo cerca de 500 pacientes diariamente, secretária já realizou pedido para contratação de mais funcionários para o local.

Quem buscou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Itapeva nos últimos dias foisurpreendido com a imensa quantidade de pacientes aguardando atendimento e muitos reclamando do tempo de espera, alguns chegando a aguardar por mais de oito horas de acordo com os relatos de pacientes.

Diante das reclamações constantes, procuramos a secretária da Saúde, Vanessa Guari para falar sobre a situação da UPA. Em resposta aos questionamentos a secretária confirmou que há um número crescente de atendimento na unidade de saúde. “Estamos trabalhando para resolver isso, nossa UPA tem porte para atender 150 pacientes diariamente e a demanda vem aumento diariamente, para se ter uma ideia desde quando assumi a secretaria, venho fazendo o controle e estamos atendendo diariamente cerca de 500 pacientes”.

Vanessa disse que diante desse expressivo crescimento está realizando um estudo para entender o que está acontecendo. “Não sei dizer ainda o porquê desse aumento, mas estamos fazendo um estudo para identificar as razões desse crescimento, também já realizei uma reunião com a equipe da UPA para buscarmos soluções para a situação”, informou.

A secretária da saúde disse ainda que já está tomando medidas para melhorar o atendimento. “Já fizemos a solicitação para a contratação de mais pessoas para o corpo clínico, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, mais gente na portaria para estar auxiliando os pacientes e também já estamos colocando no papel um plano de trabalho para as unidades de saúde porque estamos percebendo que tem pacientes que o atendimento não é para UPA e sim das unidades de saúde”, disse Vanessa.

Vanessa informou ainda que há cinco médicos realizando o atendimento para tentar suprir as necessidades e ainda existe um dia que há ainda mais um de plantão. “Já estamos atendendo com cinco médicos, na segunda-feira sempre colocamos um médico extra e mesmo assim a demanda está muito alta”, finalizou.