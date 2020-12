Secretaria Municipal da Educação de Itapeva, realiza o 1º Seminário virtual REInvenção: Dominando a Arte de Educar

A Secretária Municipal da Educação, Patrícia Felício, fez a abertura do 1º Seminário virtual REInvenção: Dominando a Arte de Educar, que aconteceu durante todo o dia 10 de dezembro.

Em seu discurso, a titular da pasta desejou boas-vindas aos participantes, destacando principalmente que a iniciativa da Secretaria Municipal da Educação busca a reflexão sobre o novo modelo de educação, que se constrói a partir da pandemia.

O Seminário foi desenvolvido pela equipe de ATPs do Centro de Formação Pedagógica da SME, sob orientação do Coordenador Geral de Normas Pedagógicas, Eliseu Rocha.

“ A Diretriz Curricular Municipal deveria ser implementada e implantada nesse ano através de um ciclo formativo, que devido a pandemia do COVID-19, ocorreu por meio de estudos realizados com o uso dos meios virtuais. O objetivo do evento, além da culminância das ações normativas do ano de 2020 é recordar algumas práticas ocorridas na plataforma de estudo dos Professores e Gestores durante esse ano”, informou o Coordenador Geral.

No período da manhã, aconteceram três palestras. A primeira, ministrada pela professora Sonia Maria Rodrigues Santos que tratou sobre o Compromisso com as habilidades básicas do currículo, a segunda, sob os cuidados da educadora Fátima Ap. Faria Galvão dos Santos, que falou sobre a Interdisciplinaridade e a última palestra com a professora Andreia Pereria de Andrade que relatou Os desafios da Educação Infantil.

Na segunda parte do evento, os professores da rede municipal de ensino, Érica Sampaio de Lima, Luciano dos Santos Gonçalves , Patrícia Aparecida de Souza Vasconcelos e Claudia Priscila Thomaz da Silva, fizeram uma reflexão sobre os desafios e reinvenção dos professores durante a pandemia.

O Seminário também contou com apresentações musicais, onde as artistas Itapevenses Paty Figueira e Maju Leme abrilhantaram o evento.

A Psicóloga Luciana Georgetti Albuquerque Galvão, formada pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), pós graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela FACINTER e especialização em Neuroaprendizagem pela UNIMA, enriqueceu a tarde, com uma mini palestra com a temática Educação para ser.

Finalizando o evento com maestria, o professor e escritor Anderson Novello, mestre em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, Bacharel em Artes Ciências, especialista em Letras pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e MBA em gestão das organizações educacionais, fez uma participação cultural destacando as histórias dos seus livros e aproveitou a oportunidade para realizar um sorteio ao vivo, presenteando um professor com o exemplar do seu próximo livro.